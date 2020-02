Den Start ins neue Geschäftsjahr kann man bei All for One nicht wirklich als gelungen bewerten. Der Umsatz sinkt um 2 Prozent auf 92,3 Millionen Euro. Die Experten von Baader hatten mit 99,8 Millionen Euro gerechnet. Das EBIT verringert sich von 5,4 Millionen Euro auf 4,8 Millionen Euro. Hier stand die Expertenschätzung bei 5,0 Millionen Euro.Es bleibt aber bei der Kaufempfehlung für die Aktien von All for One. Das Kursziel ...