NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag den anderen großen US-Indizes nachgeeifert und mit 29 415 Punkten einen Rekordstand erreicht. Dem marktbreiten S&P 500 und den Nasdaq- Indizes war dies schon am Vortag gelungen.

Unter nachlassenden Sorgen um den Coronavirus setzten sie ihre Rekordjagd fort: Der S&P kletterte bis zwei Stunden vor Handelsende um 0,34 Prozent auf 3363,51 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 9546,43 Punkte nach oben. Im Dow blieb derweil nur noch ein Kursgewinn von 0,08 Prozent auf 29 300,46 Punkte übrig.