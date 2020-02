Aurora Cannabis – geht es zu Ende?

Marktkapitalisierung 1,75 Milliarden Dollar klingt erstmal nicht schlecht. Da bleibt noch einiges über. Doch bei Aurora Cannabis funkt der Chart in einem ansonsten brummenden US-Markt – SOS. Eine Pleite von Aurora scheint nicht ein Extrem- sondern ein durchaus mögliches Szenario. Wir werden uns am Donnerstag den Cannabis-Aktien im Börsenbrief widmen. Sie können diesen auch dann testen, wenn Sie heiße Eisen mögen und Hebelpapiere mit tollen Chancen und Verdopplern und Verdreifachern, die wir anstreben bei hoch spekulativen Papieren. Gerade eben haben wir einen Inline-Schein auf Lufthansa mit 100% binnen 2 Wochen verabschiedet. Also – testen Sie uns gerne. Jederzeit sind wir kündbar. Natürlich.