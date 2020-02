^ DGAP-News: 4SC AG / Schlagwort(e): Konferenz 4SC präsentiert auf dem World Congress of Cutaneous Lymphomas in Barcelona, Spanien

* RESMAIN - Update Studienfortschritt



* Präklinische Daten, die das Potenzial von Resminostat für die Behandlung von CTCL untermauern



Planegg-Martinsried, 12. Februar 2020 - Die 4SC AG (4SC, FSE Prime Standard: VSC) wird am World Congress of Cutaneous Lymphomas in Barcelona, Spanien, vom 12.-14. Februar 2020 teilnehmen und dort präsentieren. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Präsentationen, Abstracts und Poster ist unten aufgeführt:



* Mündliche Präsentation - "HDAC inhibitor resminostat counteracts disease-related gene expression and cytokine secretion in CTCL cells"

* Posterpräsentation - "Resminostat increases NK cell-mediated lysis of malignant cells beneficially affecting the function of opsonizing antibodies"



* Poster - "RESMAIN Study Update - A multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, phase II trial to evaluate resminostat for maintenance treatment of patients with advanced stage (stage IIB IVB) mycosis fungoides (MF) or Sézary Syndrome (SS) that have achieved disease control with systemic therapy."



Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat und Domatinostat.