Nachdem das Paar EUR/USD im Bereich von 1,1179 US-Dollar mit einem nachhaltigen Ausbruch gescheitert war und wenig später noch seinen kurzfristigen Aufwärtstrend im Bereich von 1,1090 US-Dollar gebrochen hatte, kam es anschließend zu einer nachhaltigen Auflösung einer vorausgegangenen SKS-Formation mit einem dazugehörigen Verkauf Signal. Ein erstes Ziel lag bei 1,10 US-Dollar, nach einem regelkonformen Rücklauf zurück zum Ausbruchsniveau sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 wurde das Verkaufssignal weiter umgesetzt und führte in dieser Woche schließlich auf 1,09 US-Dollar weiter abwärts. Hier macht sich nun eine deutliche Gegenbewegung in Form eines langen Schattens der gestrigen Tageskerze bemerkbar, die durchaus das Potenzial für eine längere Erholung bietet. Schließlich tendiert das Paar nicht weit weg von seinen Oktobertiefständen von 1,0879 US-Dollar entfernt, was eine eindeutige Unterstützung darstellt. Bestehende Short-Positionen sollten auf jeden Fall nun sehr viel enger abgesichert oder sogar Gewinne realisiert werden.

Gegenbewegung gestartet

Auf kurzfristiger Basis würde sich ein spekulativer Long-Einstieg durchaus anbieten, erste Ziele lassen sich im Bereich von 1,0941 US-Dollar ableiten, darüber bei 1,0981 US-Dollar und schließlich glatt 1,10 US-Dollar. Die Abwärtsbewegung der vorausgegangenen SKS-Formation wurde nämlich zum größten Teil schon abgearbeitet, ein Aufschwung ist nun sehr wahrscheinlich geworden und kann beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ST802F gewinnbringend nachgehandelt werden. Trotzdem sollten kleinere Ausreißer auf der Unterseite nicht gänzlich ausgeschlossen werden, Rücksetzer zurück an die Oktobertiefs aus 2019 bei 1,0879 US-Dollar sind durchaus und binnen kürzester Zeit möglich. Eine Verlustbegrenzung kommt daher erst unter diesem Niveau infrage, ein Bruch des Stopps dürfte allerdings eine erneute Verkaufswelle in Richtung 1,08 US-Dollar hervorrufen.