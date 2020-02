Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der Öffnung der US-Börsen kam heute auch in Europa wieder Bewegung in den Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe im frühen Handel zunächst erfolglos den Sprung auf neue Rekordmarken versucht. Mit etwas Rückenwind aus Nordamerika habe dann doch noch ein neues Allzeithoch in die Lehrbücher der Wirtschaftsgeschichte eingetragen werden können. [ mehr