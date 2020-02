FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Mittwoch mit einem neuen Rekord beim Dax fortsetzen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutet eine Stunde vor dem Handelsauftakt auf einen 0,4 Prozent höheren Start bei 13 683 Punkten hin. Am Vortag hatte er die Bestmarke erst auf 13 668 Zähler nach oben geschraubt. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wird im Plus erwartet.

Eine teils durchwachsene Berichtssaison, die Spannungen zwischen den USA und dem Iran und die Coronavirus-Epidemie hätten im bisherigen Jahresverlauf bei den Investoren nicht viel mehr als ein Achselzucken ausgelöst, erklärt Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axicorp. So setzten die Anleger auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs. In dieser Erwartungshaltung liege das vielleicht größte Risiko.