TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch weiter zugelegt. Damit setzte sich die Aufwärtsdynamik an den Finanzmärkten fort. Die US-Börsen konnten ihre Tageshochs am Dienstag zwar nicht halten, bewegten sich aber weiterhin im Bereich ihrer Rekordhochs.

Das Coronavirus und die dadurch ausgelöste Erkrankung haben in den Augen der Marktteilnehmer weiter an Bedeutung verloren. "Die langsamere Zunahme an Neuinfektionen macht den Börsianern Mut", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners in einem Kommentar. "Die Börsianer gehen aktuell davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus im Wesentlichen auf China beschränkt bleiben." Mögliche Risiken würden die Anleger ausblenden, merkte ein anderer Marktteilnehmer an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg nach dem Feiertag am Vortag um 0,74 Prozent auf 23 861,21 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse beendete den Tag mit plus 0,81 Prozent bei 3984,43 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt 1,08 Prozent auf 27 882,49 Punkte./mf/jha/