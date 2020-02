Im ersten Quartal des am 1.10. begonnenen Geschäftsjahres 2019/2020 waren Umsatz und Gewinn solide gestiegen. Das war zweifellos gut, nur lagen diese Ergebnisse im Rahmen der Analystenerwartungen, die positive Überraschung blieb somit aus. Die Aussage, dass Carl Zeiss Meditec die Gewinnmarge auch im laufenden Jahr weiter steigern, nach 15,4 Prozent im berichteten Quartal eine Spanne zwischen 17 und 19 Prozent erreichen will, war zwar grundsätzlich bullisch. Doch dass man hinsichtlich des Umsatzes „nur“ im Rahmen des Gesamtmarkts der einzelnen Unternehmens-Sparten wachsen werde, goss andererseits Wasser in den Wein. Das alles wäre bei einer günstig bis moderat bewerteten Aktie wohl dennoch eine Basis für anziehende Notierungen gewesen. Aber Carl Zeiss Meditec ist keineswegs „billig“.

Mittelfristiger Aufwärtstrend als erstes Kursziel einer Korrektur

Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Wenn genug Marktteilnehmer davon überzeugt sind, dass die hohe Bewertung kein Problem darstellt, kann eine solche Aktie auch weiter zulegen. Doch um dergleichen auszublenden, sollte der Aufwärtstrend intakt und dynamisch sein. Ist er das nicht mehr, wandelt sich schnell auch die Betrachtungsweise der Akteure: Risiken werden wieder wahrgenommen, die man zuvor ignoriert hat – wie eine derart hohe Bewertung. Und die Chance, dieses Problem durch eine Rallye auf neue Rekordhochs „wegzukaufen“, wurde bei Carl Zeiss Meditec am Montag vergeben.

Sie sehen im Chart, dass der Kurs zwar als Reaktion auf die Bilanz zunächst kräftig ins Plus lief, dann aber einen Euro unter dem bisherigen Verlaufsrekord (122,10 Euro) abrupt nach unten drehte. Am Ende des Tages stand ein deutliches Minus. Ein solcher Intraday-Turnaround ist per se schon bärisch, aber dass der Versuch, die Abschläge am Dienstag aufzuholen, eher kläglich ausfiel, verwandelt das Gesamtbild in eine spannende Trading-Chance auf der Short-Seite. Das Kursziel wäre die seit Ende November 2018 geltende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 96,41 Euro. Aber vor allem dann, wenn in den kommenden Wochen auch der Gesamtmarkt schwächer gehen würde, könnte dieses charttechnisch basierte Korrekturziel nur eine Etappe sein. Denn alleine, um auf Basis eines 20 Prozent-Gewinnanstiegs im laufenden Geschäftsjahr ein dem Gewinnanstieg angemessenes Kurs/Gewinn-Verhältnis um 40 zu erreichen, müsste die Aktie in die Region von 85 bis 88 Euro zurückkommen. Denkbar wäre also durchaus, dass eine für einen Short-Trade gewinnbringende „Kür“ folgen würde, wenn die charttechnische „Pflicht“ in Form eines Tests der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie absolviert wäre.