Die weiter fallenden Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in China sorgen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Von nun an geht es darum, die genaue Schwere der wirtschaftlichen Schäden durch die Quarantäne der betroffenen Gebiete zu eruieren. Für die Anleger scheint aber schon jetzt festzustehen, dass das Szenario einer anstehenden Erholung der Unternehmensgewinne an der Wall Street deshalb nicht verworfen werden muss.

Trotz der Rally an der Wall Street mit immer neuen Höchstkursen trennen sich nur wenige Vorstände von ihren Aktien. Das deutet auf Zuversicht in das Wachstumspotenzial ihrer Unternehmen und der Gesamtwirtschaft hin. Zum Ende des Jahres könnte das Gewinnwachstum wieder im zweistelligen Bereich liegen, so die Erwartungen der Investoren. Das nehmen die Börsen heute vorweg.

In DAX mit Hebel investieren [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +50 +80 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -570 Verantwortlich für diese Werbung ist die Goldman Sachs AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.gs.de/de/. Disclaimer