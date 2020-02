Für die Aktienmärkte in den USA wird nun extrem wichtig, ob die bisherigen Highflyer, die MAGA-Aktien (Microsoft, Amazon, Google, Apple) ihren Siegszug weiter fortsetzen können, nachdem die US-Behörden eine Untersuchung bezüglich der Übernahmen dieser Firmen eingeleitet haben: faktisch geht es um die Hinterfragung der Monopolstellung der US-Tech-Giganten – und das wäre angesichts der Markt-Gewichtung dieser Konzerne in den US-Indizes ein starker Bremsklotz für die Aktienmärkte. Der Dax dagegen könnte heute ein neues Allzeithoch erreichen, nachdem China nach Änderung der Erfassungsmethoden rückläufige Infektionszahlen meldet (aber wieder viele Tote). Kommt es nun zu Umschichtungen: raus aus US-Tech, rein in die viel günstigeren Märkte Europas?

Das Video "Harte Landung der Hochflieger?" sehen Sie hier..