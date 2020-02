Die Commerzbank Aktie hängt in ihrer Entwicklung derzeit deutlich hinter dem Anteilschein der Deutschen Bank zurück. Während dieser massiv vom Einstieg eines neuen Ankeraktionärs profitiert hat, fehlt beim Kursverlauf der Commerzbank Aktie ein solcher zündender Moment bisher. Immerhin konnte sich der Aktienkurs des Kreditinstituts in den letzten Tagen von 5,012 Euro auf knapp 5,84 Euro verteuern, die am Montag und Dienstag jeweils ...