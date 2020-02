Nachdem die Aktie von Ströer bei 66,40 Euro Anfang 2018 ihr vorläufiges Hoch gefunden hatte, schwenkte das Papier in einen Abwärtstrend ein und gab auf rund 40,00 Euro nach. Seit Anfang letzten Jahres herrscht aber wieder ein intakter Aufwärtstrend, der bislang an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 67,37 Euro aufwärts reichte. Doch in diesem Bereich pausierte das Papier aber nicht wirklich, Anleger greifen weiter zu und treiben die Kurse entsprechend voran. Damit rückt nun die nächste Zielmarke in den unmittelbaren Fokus der Investoren.