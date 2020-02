AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien des niederländischen Bierbrauers Heineken haben nach soliden Zahlen am Mittwoch um 5,3 Prozent auf 103 Euro zugelegt. Damit lagen die an der Euronext in Amsterdam gelisteten Papiere auf den vorderen Plätzen im EuroStoxx 600-Index. Zudem konnten sie nach zwischenzeitlichen Verlusten wieder nah an das Zwischenhoch von Mitte Januar von 103,95 Euro heranrücken, bei 104 Euro wartet dann das Rekordhoch.

Das robuste Zahlenwerk für 2019 zeige ein beschleunigtes Wachstum im vierten Quartal, schrieb Experte Trevor Stirling vom Analysehaus Bernstein Research in einer ersten Einschätzung. Zudem entspreche der Ausblick für das Jahr 2020 den Erwartungen.

Unternehmenschef Jean-François van Boxmeer ist optimistisch und erwartet für 2020 erneut steigende Erlöse. Allerdings wies er im Rahmen der Zahlenbekanntgabe darauf hin, dass etwa die Auswirkungen des Coronavirus in Asien noch nicht einzuschätzen seien. Gerade in Asien hatte Heineken im vergangenen Jahr deutlich mehr Bier verkauft./ssc/mf/jha/