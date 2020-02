Die Shortseller werden sich nun was einfallen lassen müssen, wenn sie bei der Wirecard Aktie nicht „gegrillt” werden wollen. Im Vorfeld der Zahlen für 2019, die der Fintech-Konzern am Freitag vorlegen wird, spekulieren an der Börse einige Adressen wohl auf gute Nachrichten. Aktuell beweist Wirecards Aktienkurs weiteren Aufwärtsdrang und liegt bei Indikationen um 144,25/144,40 Euro. Gestern erreichte der Titel in der Spitze ...