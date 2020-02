Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Streit um die polnische Justizreform dauert an, so die Analysten der DekaBank.Trotz heftiger Proteste der EU habe Polens Präsident Duda das umstrittene Gesetz zur Disziplinierung von Richtern am 4. Februar unterzeichnet. Es sehe vor, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssten, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen würden. [ mehr