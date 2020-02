Zweifelsfrei steckt 1&1 Drillisch seit Anfang 2018 noch immer in einem intakten Abwärtstrend und gab von 72,35 Euroauf einen Wert von gerade einmal 20,84 Euro Anfang dieses Jahres nach. Dabei hat die Abwärtsdynamik zuletzt aber spürbar nachgelassen, zudem zeichnet sich seit Dezember 2019 ein potenzieller Boden in Form einer inversen SKS-Formation ab. Sollte es demnächst gelingen die dazugehörige Nackenlinie bullisch zu kreuzen, könnte dies der Auftakt einer größeren Erholungsbewegung bei 1&1 Drillisch werden und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Nackenlinie im Fokus

Ein Blick auf den jüngeren Kursverlauf offenbart zwar eine steigende Tendenz der 1&1 Drillisch-Aktie, für eine nachhaltige Aktivierung der beschriebenen inversen SKS-Formation muss jedoch ein Kurssprung über das Niveau von mindestens 23,40 Euro Gelingen. Nur hierdurch ließe sich weiteres Kurspotenzial in den Bereich von zunächst 25,00 Euro freisetzen, darüber an die Novemberhochs bei 25,64 Euro. Spätestens am 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 28,27 Euro dürfte es wieder zu einem Dämpfer in dem Wertpapier kommen, dieser Widerstand konnte bereits seit Jahren nicht mehr überwunden werden. Sollte das Papier jedoch unter die aktuellen Jahrestiefs von 20,84 Euro zurückfallen, müssten noch einmal empfindliche Rückschläge in Richtung einer Unterstützungszone aus Sommer 2013 bei 18,07 Euroeinkalkuliert werden.