Konsolidiert die Microsoft-Aktie in absehbarer Zeit auf 175 USD, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Konsolidierung bei der Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) nach den starken Kursanstiegen der Vorwochen noch etwas weiter gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Microsoft-Aktie legte in den letzten Jahren eine sehr starke Performance hin. In den letzten Tagen kam es nach einem Konsolidierungstief bei 160,20 USD zu einem steilen Anstieg, der als Fahnenstange angesehen werden kann. Dabei kletterte der Wert an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Juni 2016. Gestern notierte er auf einem Allzeithoch bei 190,70 USD und damit sogar kurzzeitig über dieser oberen Begrenzung.