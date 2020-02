Nach langjährigem Umsatzwachstum erzielt der Lebensmitteleinzelhandel immer neue Umsatzrekorde. Dabei treiben die Verbraucherwünsche Qualität, Frische und Erlebnis in den Supermärkten.

Soeben hat die GfK neueste Zahlen zur Entwicklung des Lebensmittelumsatzes 2019 veröffentlicht: wieder ein Realwachstum von über 2 Prozent. Trotz schon jahrelang hoher Wachstumsraten – in 10 Jahren fast 40 Prozent – erzielen die Filialketten des Lebensmitteleinzelhandels immer neue Umsatzrekorde mit der Deckung des täglichen Bedarfs. Die Konsumforscher konstatieren, dass die Verbraucher nicht unbedingt mehr essen, sondern vor allem besser.

Demnach ist nun immer deutlicher zu erkennen, wie sich in einer alternden Gesellschaft langfristige Gesundheits- und Ernährungstrends durchsetzen, die zu einem höheren Qualitäts- und Frischebewusstsein führen. So gehe das Wachstum in 2019 ausschließlich auf das Trading-up der Sortimente zurück. Allein Heu- und Weidemilch gewannen 21 Prozent an Umsatz hinzu. An diesem Beispiel lassen sich die Wachstumstreiber der Zukunft erkennen, denn bessere Produkte sind meist auch teurer.

Wachsende Moralisierung beim Lebensmitteleinkauf

Verstärkt wird der allgemeine Gesundheitstrend noch durch das wachsende politisch-soziale Bewusstsein der immer besser informierten Verbraucher. Der Ruf nach ethisch einwandfreien Produkten hat unlängst die Kanzlerin auf den Plan gerufen. Den Forderungen nach Mindeststandards für Lebensmittel wollen sich die Lebensmittelkonzerne nicht entgegenstellen. Im Gegenteil: Je besser und anspruchsvoller die Produkte sind, desto margen- und gewinnträchtiger lässt sich der Lebensmitteleinzelhandel gestalten. Produkte, die Bio, Fairtrade, dem Klima oder Tierwohl verpflichtet sind, tragen schon heute nennenswert zum Umsatzkuchen bei. Allein die Biosortimente haben 2019 nach GfK-Angaben einen Umsatzanteil von rund 12 Milliarden Euro bei einer Steigerung von zuletzt 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.