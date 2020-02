Gröschls Mittwochskommentar: 07/2020

"2019-nCov, endlich hat das Ding einen Namen, wobei davon auszugehen ist, dass sich Coronavirus schwer wieder abschütteln wird lassen. Klingt ja auch nicht so gefährlich wie SARS, wiewohl die Auswirkungen sowohl auf der menschlichen wie auch auf der wirtschaftlichen Ebene bereits viel deutlicher sind. Wie hoch der tatsächliche Impact auf das chinesische Wirtschaftswachstum sein wird und wie hoch die Zahl der Infektionen ist, lässt sich nicht zuletzt aufgrund der etwas undurchsichtigen Berechnungs- und Berichtslage in und aus China nur schwer abschätzen. Nehmen wir also alle Informationen und addieren auf jeder Ebene vom lokalen Bürgermeister bis zum Staatschef einen Faktor X für´s Beschönigen, dann werden wir´s schon ordentlich spüren.

Dass eine potentielle Pandemie natürlich immer eine Katastrophe ist, ist selbstredend, leider kommt diese auch noch zur Unzeit, in der Europa in seinen eigenen Problemen gefangen ist und die USA als berechenbarer Faktor zu existieren aufgehört haben. Eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps, die ja ob des erwartbaren Scheiterns des Impeachmentverfahrens deutlich wahrscheinlicher geworden ist, wird kaum zur Beruhigung beitragen. FTs Martin Wolf schreibt dazu: For the American people to choose a classic demagogue twice could not be dismissed as an accident, and the notion of the west as an alliance with moral foundations would evaporate. Die andere Variante, nämlich, dass wir auch andernorts noch mehr Demagogen sehen, wollen wir uns lieber nicht vorstellen, find ich….

Apropos, die Briten (oder wir ;-)) haben´s vorerst einmal hinter sich, dass mit dem formalen Austritt natürlich kaum etwas final geregelt ist, tröpfelt angesichts der Euphorie bzw. des Katzenjammers, dem sich die einzelnen Mitspieler hingegeben haben, erst langsam in die Köpfe. Dass der Zugang der City, die ja bekanntermaßen einen nicht unwesentlichen Teil der britischen Ökonomie ausmacht, zum Binnenmarkt ein ganz gutes Faustpfand ist, ist höchst nachvollziehbar und da hat der EU Chefverhandler Barnier seine Karten auch gleich auf den Tisch gelegt. Verhandlungen mit einem stärkeren Gegner (der die EU ja eigentlich zweifelsohne sein könnte), der noch dazu ein bisserl beleidigt ist, sind immer etwas schwierig. Spannend wird hier zu beobachten sein, wieviel Schmerz Boris Johnson gewillt ist, seinem Land zuzufügen, um seine eigene Position zu untermauern…