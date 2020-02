Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 15. Januar haben die USA und China das "Phase1-Abkommen" zur Entschärfung des Handelskonflikts unterzeichnet, so die Analysten der DekaBank.China verpflichte sich in dem Dokument zum Import von zusätzlichen US-Waren und Dienstleistungen im Wert von 200 Mrd. US-Dollar, verteilt über die Jahre 2020 und 2021. [ mehr