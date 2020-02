Ein großer Bluff: Hälfte der Zuwanderer angeblich nach fünf Jahren in Arbeit

Na, das sind doch gute Nachrichten, wenn jeder zweite Migrant, der in Deutschland einen Asylantrag gestellt hat, fünf Jahre später in Lohn und Arbeit steht. Ein Regierungsinstitut will das so herausgefunden haben und platziert es als große Erfolgsmeldung. Namentlich das „Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)“, quasi eine Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit. Die Medien

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.