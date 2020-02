Während globale Konjunkturperspektiven durch den Corona-Virus getrübt werden, sind weltwirtschaftliche Wachstumsrisiken an anderer Stelle merklich zurückgegangen.

10.02.2020 - Anfang dieser Woche nehmen eine Reihe von Unternehmen in China nach den zwangsverlängerten Neujahrsferien wieder die Arbeit auf. Von einer Rückkehr zur Normalität kann dabei noch nicht die Rede sein. Vielerorts wird die Produktion nur in geringem Ausmass hochgefahren und es ist nach wie vor unklar, wie lange und wie umfangreich die internationalen Wertschöpfungsketten durch den Ausstand in China belastet werden.

Während die globalen Konjunkturperspektiven von dieser Seite weiterhin getrübt werden, darf nicht übersehen werden, dass die weltwirtschaftlichen Wachstumsrisiken an anderer Stelle merklich zurückgegangen sind. So hatte noch Anfang des Jahres in den USA der Absturz des ISM-Einkaufsmangerindikators im verarbeitenden Gewerbe auf den zweitniedrigsten Wert seit zehn Jahren die Angst geschürt, die Industrierezession in der grössten Volkswirtschaft der Welt würde sich immer weiter verschärfen. Hinzu war ein enttäuschend schwacher Arbeitsmarktbericht für Dezember gekommen, der die Sorgen vor einer Ausweitung dieses Abschwungs angeheizt hatte.