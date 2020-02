Treasury Metals will 2022 aus der Goliath Goldmine in Ontario nahe der Stadt Dryden Gold produzieren.

Treasury Metals wird bewertet wie ein billiger Explorer , dabei ist man voll im Prozess für einen positiven Bauentscheid für die Goliath Goldmine. Das 50 qkm große Gelände ist prädestiniert für den Goldabbau. Zusätzlich gehören Treasury Metals noch die Vorkommen Weebigee und Gold Rock im Bezirk. Goliath wäre die einzige genehmigte Mühle mit 5.000 Tonnen Tageskapazität im Gebiet und dabei laufen in der Nachbarschaft noch weitere Entwicklungsprojekte mit rund 2,5 Mio. Unzen Goldressourcen die die Mühle dann mit nutzen könnten. Der regionale Hub die Stadt Dryden mit 10.000 Einwohnern, nur 10 Km entfernt, liefert alles was eine Mine braucht: Lokale Arbeitskräfte, Wasserkraftversorgung, Gasversorgung, der Trans-Canada Highway läuft direkt dran vorbei und die Eisenbahn CP Rail ist vorhanden.

So könnte die Mine dann aussehen:

Treasury Metals brachte aber auch schon im Januar 2020 sehr gute weitere Bohrergebnisse und man hat die Umweltstudie bereits abgeschlossen.

Höhepunkte waren z.b: TL19-505 mit 7,4 g/t Au über 6,3 m inklusive 10,13 g/t Au über 4 m in der Main Zone. In der Eastern C Zone zeigte TL19-503 rund 14,8 g/t Au über 7.0 m inklusive 101 g/t über 1 m.

Das sind Topergebnisse. Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Bewertung werfen:

Das Unternehmen hat rund 160 Mio Aktien ausstehend. Bei einem Börsenkurs gestern von nur noch 0,25 CAD ergibt sich für so einen Topentwickler eine Marktkapitalisierung von nur 41 Mio. CAD. Das ist wirklich extrem günstig. Schnäppchenjäger aufgewacht!

Treasury Metals hat zudem ein starkes Aktionariat mit 11% Management und 30% Institutionen. Das gibt Sicherheit und Finanzierbarkeit. Es würde uns nicht wundern, wenn das Unternehmen nicht sehr bald auf den Fokus mittelgroßer Produzenten rückt. Denn die Goliath Mine kann rund 90.000 Unzen Gold im Jahr produzieren in Zukunft zu Kosten weit unter 700 USD pro Unze Gold. Bei 1.500 $ Gold ist dies eine Topmarge in der Industrie. Die Investitionskosten taxieren wir auf 150-190 Mio. CAD nur. In einer Übernahme sollten Kurse oberhalb von 1 CAD locker möglich sein.

