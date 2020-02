Voltabox erweitert Kooperation bei Umrüstung von Diesel-Bussen

Ein neuer Auftrag bringt heute die Voltabox Aktie auf Trab. Im Handel am Mittwochvormittag gewinnt der Aktienkurs des Unternehmens mehr als 7 Prozent an Wert. Aktuell notiert das Papier bei 7,76 Euro, das Tageshoch wurde bisher bei 7,85 Euro erreicht. Die kleine Hürde bei 7,56/7,67 Euro hat die Voltabox Aktie damit überwunden. In den vergangenen Tagen kam das Papier nicht über das Hindernis hinaus. Zwischen 7,87/7,91 Euro und 8,12 ...