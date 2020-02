Das Zusammengehen von T-Mobile US und Sprint ist ein Stück näher gerückt. Ein US-Gericht in New York erteilt die Erlaubnis für die Transaktion. Nun arbeiten die beiden Unternehmen an den letzten Schritten zur Fusion. Auch müssen Behörden in Kalifornien und ein Bundesrichter in Washington noch grünes Licht geben. Doch die jüngste Entscheidung ist schon eine sehr gute Nachricht für die Deutsche Telekom. Die Fusion steht kurz vor ...