Noratis übernimmt Immobilienportfolio in Emden

Die Scale-notierte Noratis AG meldet eine Akquisition. Das Unternehmen kauft in Emden ein Immobilienportfolio mit 79 Wohneinheiten, die sich auf 15 Mehrfamilienhäuser verteilen und in Summe über eine Mietfläche von insgesamt 3.777 Quadratmetern verfügen. Der Zukauf der Immobilien soll noch in diesem Quartal abgeschlossen werden, kündigt Noratis am Mittwoch an. Zum Kaufpreis und den Mieteinnahmen macht die Gesellschaft keine ...