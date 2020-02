Die Aktie auf Allzeithoch! 49,90 Euro. Gegenüber unserer letzten Empfehlung am 26.7.2017 bedeutet dies ein Plus von satten 150%. In den letzten zehn Jahren ist die Notiz sogar um den Faktor 14 explodiert. Die Rallye dürfte weitergehen. Gründer, Hauptaktionär (45%) und Vorstandschef Adi Drotleff drückt auf das Tempo. Der Unternehmenslenker verfolgt langfristig das Ziel, den Umsatz jedes Jahr um etwa 10% zu steigern. Doch die soeben vorgelegten Eckdaten für 2019 liegen weit darüber. Mensch und Maschine mit Sitz in der Nähe von München ist ein Spezialist für Computer Added Design/Manufactoring, also für die rechnergestützte Entwicklung bzw. Fertigung. Das 1984 gegründete Unternehmen zählt zu den Veteranen am Neuen Markt. Börsengang 1997. Etwa 30% der Umsätze entfallen auf die margenstarke eigene Software, 70% stammen aus dem Systemhausgeschäft. Beim Gewinn verhält sich die Relation genau umgekehrt, gut ein Drittel des operativen Ertrags (Ebit) fließen aus dem Systemhausgeschäft, die eigene Software steuert dagegen knapp zwei Drittel bei. Insgesamt kletterte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 32% auf den neuen Rekordwert von 245 Millionen, der Nettogewinn sprang um 39% auf 16,3 Millionen. Der größte Teil der Zuwächse war organisch. Aber auch Zukäufe sind Teil des Geschäftsmodells: Mensch und Maschine hat vor etwa einem Jahr die Beteiligung an Sofistik auf 51% aufgestockt. Der „Neuzugang“ ist ein Spezialist für das Building Information Management (BIM), mit der Sofistik-Software lassen sich beispielsweise Brückenbauprojekte dreidimensional simulieren. Für dieses und kommendes Jahr stellt Unternehmenslenker Drotleff ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 12% p.a. in Aussicht, der Nettogewinn soll jeweils um 18 bis 24% zulegen, die Dividende jeweils um 15 bis 20 Cent p.a.. Für den laufenden Turnus würde das am oberen Ende der Spanne einen Nettogewinn von 1,21 Euro je Aktie bedeuten bzw. 1,03 Euro Dividende. Das KGV gut 40. Noch vertretbar angesichts des profitablen Wachstumskurses. Fazit: Wir nehmen den Titel in das Prior Depot auf.