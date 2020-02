Am 20. Februar wird Fresenius die Zahlen zum vierten Quartal vorstellen. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem soliden Schlussquartal. Die Prognose für 2019 ist nicht in Gefahr. Am Gesamtbild bei Fresenius dürfte sich nichts geändert haben. In einigen Bereichen soll es gut laufen, in anderen bleiben die bekannten Probleme. Auch 2020 wird ein eher schwieriges Jahr werden. Allerdings soll sich das deutsche ...