Ölpreise steigen erneut

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut zugelegt und damit an ihre Erholung vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 55,19 US-Dollar. Das waren 1,18 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 83 Cent auf 50,77 Dollar.

Die Ölpreise legen zu, obwohl es Hinweise auf einen Anstieg der Ölreserven in den USA gibt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um sechs Millionen Barrel verzeichnet hat. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet. Hier rechnen Analysten ebenfalls mit einem Anstieg der Ölreserven, aber nur um etwa drei Millionen Barrel.