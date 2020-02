Bei der BASF Aktie zeichnen sich interessante charttechnische Entwicklungen ab. Aktuell notiert der DAX-Titel in der Nähe des bisherigen Tageshochs bei 64,37 Euro und gewinnt 1,9 Prozent an Wert. Mit dem Anstieg kündigt sich ein mögliches Kaufsignal an: Der Aktienkurs von BASF liegt derzeit leicht über der Widerstandsmarke bei 64,07/64,31 Euro. Noch ist der Break tatsächlich aber zu knapp, um als stabiles charttechnisches ...