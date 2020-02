Agnico-Eagle Mines (WKN 860325) und Yamana Gold (WKN 357818) werden ihre Zahlen am Donnerstag präsentieren, während die Nummer Eins der Goldbranche Newmont Corp. (WKN 853823) ihr Zahlenwerk am 20. Februar vorlegen dürfte.

In Barrick Gold Corporation mit Hebel investieren

Die Analysten der Credit Suisse rechnen mit einem weiteren Quartal mit starkem, freien Cashflow von den führenden Goldproduzenten. Sie wiesen darauf hin, dass der Goldpreis im vierten Quartal 2019 im Durchschnitt rund 1.480 USD pro Unze betrug, während es im gleichen Quartal 2018 nur ca. 1.282 USD je Unze waren. Viele Unternehmen, auch außerhalb der Goldbranche, vergleichen ihre Quartalszahlen mit dem Vorjahreszeitraum, was dabei hilft, die Auswirkungen saisonaler Faktoren auszublenden.

Die Experten von U.S. Global Investors hoffen, dass die Unternehmen ihre Prognosen erfüllen oder übertreffen. Das wäre ihrer Ansicht nach ein sehr gutes Szenario. Die Analysten geben sich dabei zuversichtlich, da die meisten Gesellschaften gelernt hätten, keine unhaltbaren Prognosen abzugeben.

Da der durchschnittliche Goldpreis, den die Goldproduzenten erzielen, in der Regel nahe beim Spotpreis liegt und letzterer im dritten Quartal durchschnittlich 1.474 und im vierten Quartal 1.483 USD pro Unze betrug, seien keine großen Umsatzsteigerungen im Vergleich dieser Zeiträume zu erwarten, hieß es. Allerdings liege der durchschnittliche Goldpreis im Märzquartal 2020 bislang bei rund 1.560 USD pro Unze, sodass mit einem deutlich stärkeren ersten als viertem Quartal zu rechnen sei.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal dürfte der Anstieg dann noch deutlicher ausfallen, da der Goldpreis in den ersten drei Monaten 2019 im Mittel nur rund 1.300 USD betrug. Und der größte Teil dieses Goldpreisanstieges sollte sich direkt in den Bilanzen der Konzerne niederschlagen, so Experten weiter.

Die Credit Suisse wies zudem darauf hin, dass die meisten Produzenten ihre Produktionsergebnisse für das vierte Quartal bereits vorgelegt hätten, sodass Überraschungen für die Anleger in dieser Hinsicht nur bei Unternehmen wie Kinross möglich seien, die im Vorfeld weder die Produktionszahlen für das vierte Quartal noch einen Ausblick für 2020 abgegeben hätten.

Beobachter sehen außerdem die Möglichkeit, dass die großen Goldproduzenten ihre Dividenden anheben, was für einige der Unternehmen positiv sein könne. Newmont zum Beispiel hatte bereits Anfang Januar verkündet, dass die Quartalsdividende um 25 Cent (1 USD pro Jahr) pro Aktie steigen werde. Und zwar ab der Dividende für das erste Quartal 2020 im April.

Das Fehlen von Dividenden und Aktienrückkäufen gehörten zu den Gründen, die die Aktien der Goldproduzenten im letzten Bullenmarkt für Gold zurückhielten. Die Unternehmen entschieden sich stattdessen, um jeden Preis ihre Ressourcenbasis auszuweiten und nahmen gewaltige Schuldenberge oder exzessive Verwässerungen in Kauf.

Es wird sich zeigen, ob die Goldminenbranche auf dem Pfad der Besserung bleibt oder mit anhaltend hohem Goldpreis wieder in alte Fehler verfällt. Aktuell aber scheinen die Aussichten so gut wie lange nicht für die Unternehmen und ihre Aktionäre.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.