Trotz der kräftigen Kurszuwächse in der abgelaufenen Woche, ist die Aktie von Twitter technisch kurzfristig an ihre Grenzen gestoßen. Eine übergeordnete Seitwärtsphase zwischen grob 26,23 und 46,78 US-Dollar bestehend seit über zwei Jahren wirft nicht unbedingt ein gutes Licht auf das Unternehmen. Erst eine nachhaltige Auflösung dieser dürfte größere Signale hervorbringen, favorisiert wird bei der aktuellen Entwicklung ein Ausbruch zur Oberseite. Wer sich nur wenige Tage bis Wochen ein Investment zutraut, kann das Papier hingegen in den sich abwechselnden Phasen rauf und runter handeln.