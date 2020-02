Grüne Geldanlagen sind ein Investment-Megatrend: Zum Jahresende 2018 betrug die Gesamtsumme Nachhaltiger Geldanlagen allein in der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) fast eine halbe Billion Euro, so das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Doch es gibt auch Kritiker des ESG-Booms: Nicht überall wo „grün“ draufstehe, sei auch „grün“ drin. Die EU arbeitet indes an einem einheitlichen Klassifizierung-System für nachhaltige Finanzprodukte (grüne Taxonomie).

Einer der schärfsten Kritiker des grünen Investmentbooms ist der Kölner Vermögensverwalter Bert Flossbach. Kürzlich soll er laut der ARD auf dem Mannheimer Fonds-Kongress gesagt haben: „Wenn Fondsanbieter auf jedes Produkt ein ESG-Siegel draufhauen, könnte sich die Branche bald ihren eigenen Diesel-Skandal einhandeln.“