Deutliche Erholung an internationalen Aktienmärkten

Essen (www.aktiencheck.de) - Die wichtigen internationalen Aktienmärkte setzten nach den Kursrückgängen der Vorwoche zu einer deutlichen Erholung an, welche sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks zu neuen historischen Höchstständen führte, so die Analysten der National-Bank AG.Die negativen wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus seien weiterhin nicht abschätzbar, aber das Ausbleiben von Horrormeldungen hinsichtlich der weiteren internationalen Ausbreitung der Krankheit in Kombination mit der Gewissheit, dass die chinesische Notenbank und Regierung im Hinblick auf weitere Liquiditätsmaßnahmen bzw. [ mehr