Vier Gründe für ein Investment in nordische High Yields

Ein Kommentar von Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management

Relativ geringe Volatilität am nordischen High Yield-Markt

In den letzten Jahren war die Volatilität am nordischen High Yield-Markt geringer als an den europäischen und US-amerikanischen High Yield-Märkten. Zugegebenermaßen könnte dies zum Teil auf den Mangel an liquiden Indexinstrumenten für den Gesamtmarkt und auf Credit-Default-Swaps für die meisten Titel zurückzuführen sein, was zu zeitlichen Verzögerungen bei der Marktpreisbildung führt. Aber es gibt auch einige strukturelle Aspekte des Marktes, die zur Stabilität beitragen. Dazu gehören das Fehlen von ETFs und die Tatsache, dass institutionelle Anleger den Großteil der gesamten Anlegerbasis ausmachen.