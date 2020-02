Defama strebt in neue Höhen

Bei Defama könnte es bald neue Zukäufe geben. Das Unternehmen will vier Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen-Anhalt kaufen. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Sollten die Käufe vollzogen werden, was sehr wahrscheinlich ist, würde sich dies stark auf die Zahlen von Defama auswirken.Die vier Objekte würden die Mieterträge jährlich um rund 1,5 Millionen Euro steigern. Der annualisierte FFO von ...