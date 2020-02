NEW YORK (dpa-AFX) - Der Optimismus der Investoren für einen glimpflichen Ausgang der Coronavirus-Epidemie scheint ungebrochen. So dürfte der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine Rekordrally am Mittwoch fortsetzen. Die bisherige Bestmarke hatte das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer am Vortag mit 29 415 Punkten erreicht, bevor die Gewinne schließlich zusammengeschmolzen waren.

Am Mittwoch nun taxierte der Broker IG den Dow rund eine Stunde vor dem Auftakt auf 29 421 Punkte und damit knapp ein halbes Prozent über seinem Vortagesschluss. Ebenfalls an ihren Rekordständen vom Vortag messen lassen müssen sich der Marktbreite S&P 500 bei 3375,63 Punkten und der Technologie-Index Nasdaq 100 bei rund 9600 Zählern.