Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase & Co verkündete während des diesjährigen Weltwirtschaftsforums eine schlechte Nachricht: „Die einzige Blase an den Finanzmärkten gibt es bei Staatsanleihen.“ Bei näherer Betrachtung der Fakten ist dies nicht von der Hand zu weisen. Vor allem in Amerika wächst die Menge der Staatsanleihen. „Platzen wird die Blase aber vorerst nicht“, ist Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei Ethenea, überzeugt.

Fed: Zum Handeln gezwungen

Denn die US-Zentralbank wird so schnell nicht wieder aus ihrem Anleiheankaufprogramm aussteigen können. Zum einen wegen der massiven Neuverschuldung in den kommenden Jahren: Laut der Prognose des CBO (Congressional Budget Office) wird die Staatsverschuldung des US-Haushalts in den kommenden zehn Jahren durchschnittlich bei jährlich 1,3 Billionen US-Dollar liegen und damit mehr als vier Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen. Eine vergleichbare Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg gab es in den USA zuletzt nach dem zweiten Weltkrieg. „Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei um eine Entwicklung handelt, die sich selbst in einem Nullzinsumfeld kaum refinanzieren lässt – niemand außer der Fed ist in der Lage, diesen Rekordbetrag an zusätzlichen US-Staatsanleihen zu kaufen“, sagt Dr. Schmidt.