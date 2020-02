Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Lufthansa?

Die Deutsche Lufthansa scheint wieder durchzustarten. Der Orkan in Deutschland mit vielen Flugausfällen ist vorbei. Die Diskussion um das Corona-Virus und die Probleme in China verebbt langsam. Und das Unternehmen selbst veröffentlicht zunehmend selbst bessere Nachrichten. Insofern scheint der Trend langsam wieder aufwärts zu zeigen. Der Markt bestätigt dies: Am Mittwoch konnte die Aktie mit einem Plus von fast 3 % die Investoren und Analysten begeistern.

Lufthansa: Das läuft besser

Die guten Nachrichten jedenfalls stapelten sich am Mittwoch. So möchte das Unternehmen inzwischen alle Eurowings-A330 upgraden und mit einer „Business-Class“ ausstatten. Damit wächst die Phantasie, künftig könne die Lufthansa mutmaßlich noch mehr Geld über ihre Tochter verdienen.

Zudem hat die Lufthansa bekannt gegeben, dass die „Lufthansa Cargo“ weiterhin nach China fliegt. Das zeigt immerhin, dass der Frachtverkehr der Virendiskussion nicht zum Opfer fällt und strahlt zudem eine gewisse Zuversicht für das Unternehmen aus. Kritiker waren vorher davon ausgegangen, dass auch hier Ausfälle für einen Umsatzrückgang sorgen könnten.

Insofern zugleich der Ölpreis deutlich gesunken ist, ergeben sich mittelfristig für das Unternehmen weitere Vorteile. Der Ölpreis wird zwar über Derivate und Termingeschäfte abgesichert, damit aber verteilen sich die Preiseffekte letztlich nur über einen längeren Zeitraum. Zudem werden Spitzen in der Preisentwicklung auf diese Weise abgefangen.

Das ändert nichts daran, dass günstigere Preise für die Lufthansa letztlich günstig sein werden. Insofern hat sich zumindest das wirtschaftliche Stimmungsbild für das Unternehmen zunächst einmal verbessert. Auch Bankanalysten scheinen zuversichtlich zu sein.

Denn immerhin liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 17,44. Dies entspricht einem Zuschlag von über 10 %, den die Analysten ermittelt haben. Die Schätzungen reichen in der Spitze sogar bis zu Kursen in Höhe von 30 Euro. Dabei sind die Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen relativ gleichmäßig verteilt, so zeigt das Bild auf die Stimmungseinschätzungen. In den vergangenen Tagen gab es zudem lediglich eine Stimme – und die wiederum bestand aus einer „Kaufempfehlung“ von „UBS“.