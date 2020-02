Interview mit Florian Günther: “Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen”

Jeder Arbeitnehmer denkt während der Arbeit an seine Zukunft. Gerade Angestellte in einer leitenden Position haben eine klare Expertise und befürchten keine Arbeitslosigkeit. Vermutlich wird jeder wissen, was diese Arbeitnehmer nachts wachhält: die Rente. Prognosen und Rentenrechner zeigen die bittere Realität von Rentenniveaus von derzeit 47,9% sinkend auf 44,3%. Beide Werte sind ernüchternd für jahrelange Arbeit. Seine eigene Arbeitszeit zu skalieren oder noch mehr sparen geht nicht. Was zu tun ist verrät Ihnen der Value Investor und Immobilieninvestor Florian Günther:

Rainer Brosy: Hallo Herr Günther. Bitte stellen Sie sich den Lesern zunächst einmal vor.

Florian Günther: Hallo Herr Brosy, mein Name ist Florian Günther. Ich bin studierter Bankkaufmann und habe bereits in jungen Jahren Einblick in die Welt der Zahlen und Finanzen bekommen. Im Rahmen meiner Vermögensverwaltung begleite ich Unternehmer und leitenden Angestellten, um die eigenen Gelder härter arbeiten zu lassen, als man es selber tut. Ich weiß, wie es ist, jeden Monat Geld aus eigenen Investments zu erhalten und das möchte ich weitergeben.

Rainer Brosy: Können Sie den Lesern erklären, welche Investments Sie tätigen?

Florian Günther: Ich habe schon in vielen Bereichen Investments getätigt und dazu auch diverse Videos auf Youtube veröffentlicht. Ich habe, um dieses Wissen zu bündeln Investorenausbildung.de gegründet, um die häufigsten Fragen zu beantworten und zielgerichtete Investments mit meinen Klienten auszuarbeiten. Letztendlich geht es bei Investment um Aktien. Dort muss ich jedoch Aufklärungsarbeit leisten. Da die wenigsten wissen, dass zum Beispiel Aktien nicht nur gekauft oder verkauft werden können. Aktien können, genauso wie Immobilien, auf einer monatlichen Basis vermietet werden und Mieterträge können aus diesen Aktien generiert werden. Bei Immobilen ist es jedem bekannt: es kommt auf die Lage, Lage, Lage an. Doch wie sieht es bei Aktien aus? Kein bisschen anders.

Rainer Brosy: Dennoch gibt es sicherlich die Befürchtung, dass Geld verloren gehen kann. Wie gehen Sie damit um?

Florian Günther: Diese Frage ist enorm wichtig. Gerade was Investments angeht, gibt es die Befürchtung des Verlusts, mangelnder Liquidität und Ohnmacht durch fehlendes Wissen. Ich möchte jedoch abgrenzen, dass ich keinem rate zu spekulieren, sondern zu investieren, d.h. eine Auszahlung zu tätigen, um eine in die Zukunft gerichtete Einnahme zu generieren.

Rainer Brosy: Welches Wissen vermitteln Sie während einer Investoren Ausbildung?

Florian Günther: Mir ist durchaus bewusst, dass jemand, der mit beiden Beinen im Berufsleben steht nicht noch eine zusätzliche Lehre mit dem gesamten Wissen durchlaufen kann. Daher sind die wichtigsten Fragen: Wann kaufe ich welche Aktie und wann verkaufe ich diese gewinnbringend. Dieses Werkzeug gebe ich, während der Zusammenarbeit, jedem an die Hand. Jeder soll und darf sich diese Fragen selbst beantworten können und währenddessen bei voller Liquidität bleiben und die Sicherheit seiner Selbstständigkeit oder des Jobs behalten. Das Ziel sollte immer sein, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Dies kann jedoch nur selten von Heute auf Morgen geschehen. Daher begleite ich meine Kunden über den gesamten Zeitraum hinweg.

Rainer Brosy: Wenn man Ihre Rendite betrachtet ist diese beachtlich. Ist das für jeden möglich?

Florian Günther: Es ist für jeden möglich. Aber nicht in diesem Rahmen. Ich arbeite Vollzeit mit dem gesamten Wissen als Value Investor und daher kann ich jederzeit Chancen nutzen und auf sie entsprechend reagieren. Die meisten meiner Klienten sind voll eingebunden und haben dazu, so wie ich, Familie. Daher ist der Ansatz 2% Rendite im Monat des investierten Geldes zu erwirtschaften.

Rainer Brosy: Das klingt nach einem realistischen Ansatz. Mit welchem zeitlichen Aufwand muss man rechnen?

Florian Günther: Wir beginnen zunächst mit einem kostenlosen Strategiegespräch, indem wir besprechen, was die individuellen Ziele, Wissenstand und der aktuelle Stand sind. Ich möchte dort immer transparent und offen umgehen, dass eine finanzielle Basis vorher da sein muss, damit sinnvoll investiert werden kann. Eine Stunde in der Woche wird geschult und Fragen geklärt. Danach wird der Aufwand ähnlich hoch sein, um selbst seinen Vermögensaufbau in die Hand zu nehmen.

Rainer Brosy: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview. Weiterhin wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Florian Günther: Danke, das wünsche ich ebenfalls.