Die Francotyp-Postalia Holding meldet einen Zukauf: Man übernehme „im Rahmen eines Asset Deals den gesamten Geschäftsbetrieb der HEFTER Systemform GmbH aus Prien am Chiemsee mit Wirkung zum 12. Februar 2020”, so das Unternehmen. Die Gesellschaft bietet Postbearbeitungsmaschinen wie Kuvertier- und Falzmaschinen an, dazu Serviceleistungen für europäische Kunden. Den Umsatz der übernommenen Aktivitäten beziffert ...