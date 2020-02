T-Mobile US und Sprint könnten bald fusionieren, ein US-Gericht hat einen wichtigen Stein aus dem Weg geräumt. Davon könnte auch Nokia profitieren. Wurden doch viele Investitionen in Übersee aufgeschoben, bis es über die Zukunft Klarheit gab. Somit könnte es für Nokia neue Aufträge aus den USA geben. In Nordamerika hat Nokia zuletzt Umsatzeinbußen von 5 Prozent hinnehmen müssen.Noch ein weiterer Punkt könnte in den USA ...