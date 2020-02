Macht sich die Aktie für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bereit oder wird sie doch noch in eine ausgeprägtere Konsolidierung respektive Korrektur gezwungen? Das Chartbild verspricht diesbezüglich Spannung und offeriert verschiedene Szenarien.

Seit unserer letzten Kommentierung „Tesla - Kursfeuerwerk nach Zahlen“ vom 30.01. hat sich einiges getan. Damals thematisierten wir den Wert unmittelbar nach Bekanntgabe der überraschend starken Q4-Daten. Die Aktie zündete damals ein Kursfeuerwerk, notierte zum damaligen Zeitpunkt aber noch unterhalb von 700 US-Dollar.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung unter anderem „[…] Müßig zu erwähnen, dass die Aktie mit dem aktuellen Kursfeuerwerk die bereits überkaufte Lage verschärft hat. Die Gefahren, dass die Aktie überhitzt, sind nicht von der Hand zu weisen, aber bislang fehlen belastbare Anzeichen einer Top-Bildung. Das Ganze erinnert ein wenig an die Phase Ende Oktober, als die überraschend positiv ausgefallenen Q3-Daten der Aktie Beine machten. Die Aktie ist aktuell in neue Sphären vorgestoßen. Rücksetzer spielen sich weiterhin idealerweise oberhalb von 550 / 500 US-Dollar ab. Bereits ein Abtauchen unter die 600er Marke wäre unserer Meinung nach aber als Warnsignal zu bewerten…“

In der Folgezeit ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her. Dem überkauften Stadium der Rally zum Trotz lief die Aktie zur Höchstform auf und setzte die Rekordjagd fort. Kurzzeitig geriet sogar der Bereich von 1.000 US-Dollar ins Blickfeld der Aktie. Schließlich wurde ein vorläufiges Hoch bei 968 US-Dollar markiert, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Danach wurde es volatil. Zum Schluss gingen die Ausschläge in beide Richtungen zurück, sodass sich eine Dreiecksformation (orange dargestellt) ausbilden konnte. Diese Formationen werden oftmals in Richtung des Haupttrends aufgelöst, in diesem Fall also über die Oberseite des Dreiecks. Bleibt abzuwarten, ob es auch in diesem Fall so sein wird. Ein Ausbruch über die Oberseite hätte durchaus den Bereich des markanten Hochs bei 968 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel. Dagegen könnte sich eine Ausbruchsbewegung über die Unterseite des Dreiecks rasch ihren Weg in Richtung der Zone 600 US-Dollar / 550 US-Dollar bahnen.