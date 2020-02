Neuer Tag, neues Allzeithoch. Die Wall Street hat es dem Deutschen Aktienindex vorgemacht, nun scheint man sich auch in Frankfurt an die Wiederaufnahme der Rekordjagd zu gewöhnen.

Damit bleibt eine Erkenntnis aus den ersten Wochen des Jahres: Zu mehr als zwei temporären Rücksetzern nach der USA-Iran-Eskalation und nach Ausbruch des Coronavirus hat es nicht gereicht. Die Bullen haben an der Frankfurter Börse weiterhin das Sagen und den DAX heute in der Spitze auf knapp 13.760 Punkte befördert.



Was auch bleibt, ist das Risiko, dass die Epidemie erst richtig los geht, wenn China in weiten Teilen des Landes die Quarantäne-Zonen aufhebt. Die Börsen könnten dann auch schnell wieder die Stimmungsampeln auf Rot umschalten. Im Moment aber scheint grün die bevorzugte Farbe der Anleger zu sein. Die feste Erwartung von weiteren Zinssenkungen und wieder steigenden Unternehmensgewinnen lässt die Unbill des Virus in China vergessen machen.



Die Ängste vor einer länger andauernden Epidemie ebben zwar für den Moment ab. Gleichzeitig aber bleibt das Thema ein beherrschendes. Das sieht man auch daran, dass die heutige Rally mit den als zurückgehend gemeldeten Neuinfektionszahlen aus China begonnen hat. Bewegt sich diese Zahl in den kommenden Tagen nicht weiter in die richtige Richtung, kann es schnell zu einem Trendwechsel kommen.