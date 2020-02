Wie verhält sich der Goldpreis 2020? Was hat das alles mit Immobilien zu tun und generell – wie stelle ich mein Vermögen auf von Immobilien über Bargeld, Anleihen, Aktien und Gold 2020? Die hat Daniel in ganz kurzen Zusammenhang gebracht bei n-tv – hier – und wir machen das Ganze viel viel größer in unseren Trainingstagen für Ihr Vermögen 2020. Samstags, von 9.30 bis 15.30 machen wir Sie und Ihr Depot fit für 2020 aber auch für die kommenden Jahre. Wie strukturieren Sie Ihr Portfolio und was stellen Sie mit Ihrem Geld an? Wir schulen Sie, wir helfen Ihnen bei Ihrer Flucht aus der Zinsfalle der EZB! Samstags, 29.2 von 9.30 bis 15.30 Uhr oder an einem der anderen Termine. Alle Infos zu diesem Trainingstag schicken wir Ihnen gern unter info@feingold-research.com Denn IHR Wissen ist UNSER Job.