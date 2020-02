Jetzt heißt auch der Brexit nicht mehr Brexit. Namen sind Schall und Rauch, und so wollte der britische Premier Boris Johnson in seiner jüngsten Rede im Old Royal Naval College in Greenwich nicht einmal mehr den anerkannten Namen des einst so kontroversen Themas nennen: »… außer dass es mit B beginnt und in der Vergangenheit

Der Beitrag Britannien macht die Leinen los erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.