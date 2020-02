Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat mit dem Bruch der oberen grauen Eindämmungslinie einen ersten Variantenentscheid auf der Ebene des Tageschart gefällt und zeigt auf dieser Zeitebene ein zusätzliches Hoch an. Auf der Kurzfristebene sehen die Muster im aktuellen Anstieg noch nicht komplett aus, auch wenn das Potenzial hierfür nicht allzu gross sein sollte. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch laufende überschiessende orangene B/X der blauen 2 steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich. Die orangene B/X befindet sich entweder bereits in der seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufenden grünen Y (farbig hinterlegte Beschriftung) oder immer noch in der überschiessenden grünen X (farbig umrandete Beschriftung).

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Die grüne Y dürfte erst am Ende der lila A und die grüne X am Ende der lila B sein. Die beide als Zigzag-X-Flat mit roter W=12452, roter X=11264 sowie roter Y (bisher 13772) gezählt werden können. Die laufende rote Y befindet sich in ihrer blauen c (blaue a=12495, blaue b=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10.), die in ihrer orangenen v mit Ausgangspunkt 12598 ein extrem kleinteiliges korrektives Muster (hellgrüne a=13375, überschiessende hellgrüne b=12884, hellgrüne c bisher 13772) aufzeigt. Der Bruch der oberen grauen Eindämmungslinie negiert dabei die bisher präferierte rote C (bzw. lila C) mit einem normalen EDT als Abschlussmuster.Die hellgrüne c scheint ein Triplezigzag (graue w=13040, graue x=12980, blaue y=13601, graue x2=13379, graue z bisher 13772) zu bilden, in dem die graue c der grauen z noch nicht ganz das 61er Ziel 13775 abgearbeitet hat (graue Fibos). Die graue z dürfte deshalb erst die graue i eines EDTs sein, in dem die graue ii derzeit einen Zielbereich zwischen 13562 und 13223 (hellgrüne Fibos) hätte und zusätzlich die lila 0-b-Linie brechen sollte. Die graue iii/v wäre dann der oberhalb der grauen i zu erwarten (blauer Pfad).Aus der korrektiven lila A (bisher 13772) lassen sich das 38er Mindestziel (derzeit 12367 - rote Fibos) und die hellblaue 0-b-Linie (derzeit bei 1213x) als Zielmarken ableiten. Ein Rücklauf unter die Marke 11512 (61er RT der lila A) bzw. 11625 (61er Ausdehnung lila C) sollte nicht überraschen und eine impulsive Abwärtsbewegung im Rahmen einer grünen X hätte sogar die braune 0-b-Linie aus dem Tageschart (derzeit bei 1067x) als Ziel.Fazit:Der DJI hat mit dem Erreichen der Marke 27848 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und ist in das Kürprogramm eingestiegen. Die untergeordneten Wellenebenen im DJI lassen vor dem abschliessenden Hoch noch einmal einen deutlichen, aber bis maximal 25074 begrenzten Rücksetzer erwarten. Nach dem abschliessenden Hoch steht im DJI zumindest ein Rücklauf unterhalb 21457 an. Der DAX hat seinem Allzeithoch bei 13772 ebenfalls sein Soll übererfüllt. Im lang- bis mittelfristigen Vergleich zum DJI dürfte aber auch hier nach einem deutlichen Rücksetzer auf der Unterseite noch einmal ein abschliessender Angriff auf ein erneutes Allzeithoch anstehen. Erst danach wäre der Angriff auf den Bereich 974x bis 8350 zu erwarten.