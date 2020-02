Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) konnte am Vortag direkt weiter ansteigen und erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 13.700 Punkten klettern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageshoch seien 13.758 Punkte erreicht worden, per Handelsschluss habe der Leitindex bei 13.749 Punkten gestanden. [ mehr