FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Nachrichten aus China zur Coronavirus-Epidemie haben am Donnerstag den Risikoappetit der Anleger am deutschen Aktienmarkt gedämpft. Nach neuen Rekorden im Dax , MDax und SDax am Vortag gab der deutsche Leitindex kurz nach dem Handelsauftakt nun um 0,37 Prozent auf 13 698,30 Punkte nach. Tags zuvor noch hatte der Dax mit rund 13 758 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Der MDax verlor am Donnerstag 0,40 Prozent auf 29 122,09 Punkte, während der SDax erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13 000 Punkten übersprang. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab nach einem Zwölfjahreshoch am Vortag um 0,46 Prozent auf 3836,78 Punkte nach.